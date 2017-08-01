Доллар и евро укрепляются на фоне возможного расширения санкций со стороны США против нефтяного сектора Венесуэлы

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, так как инвесторы продолжают отыгрывать новость о возможном расширении санкций со стороны США против нефтяного сектора Венесуэлы, свидетельствуют данные торгов.

Трейдеры продолжают отыгрывать новости о том, что США могут расширить санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. 31 июля Минфин США сообщил, что страна ввела санкции против президента Венесуэлы Николаса Мадуро за «подрыв демократии». Однако санкции в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы ещё не введены, отмечает агентство «Market Watch».

По оценкам аналитиков «Commerzbank», мнение которых приводит агентство, введение санкций против нефтяного сектора Венесуэлы может привести к снижению предложения на рынке и, соответственно, к росту цен на нефть.

В то же время инвесторы продолжают реагировать на сообщения о том, что технический комитет экспертов стран ОПЕК+ 7-8 августа проведёт в Абу-Даби встречи с некоторыми участниками соглашения о сокращении добычи нефти с целью обсудить выполнение ими своих обязательств по сделке.

Сдерживают рост мировых нефтяных цен данные от Минэнерго США о среднесуточной добыче в стране, опубликованные вчера.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,9431 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 12 копеек. Однако к последней сделке 31 июля доллар подорожал на 16,31 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 36,13 копейки и составил 70,8216 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро поднялся на 7 копеек.