Доллар начал день ростом

Мировые цены на нефть сегодня утром растут в рамках коррекции после того, как днём ранее рухнули на 5-7% на новостях из Ливии и на данных ОПЕК, свидетельствуют данные торгов. В среду цена на нефть марки Brent рухнула на 7%, впервые с 25 июня опустившись ниже 74 долларов. Стоимость нефти марки WTI упала более чем на 5%.

Падение котировок было связано с ожиданиями наращивания добычи в Ливии. Национальная нефтяная компания Ливии (NOC) в среду сообщила, что возобновляет добычу и экспорт нефти с терминалов на востоке страны. До этого компания объявляла форс-мажор из-за блокировки отгрузки сырья на четырех терминалах, что вызывало опасения рынка по снижению поставок нефти из Ливии.

Кроме того, инвесторы отреагировали на данные июльского доклада ОПЕК. Организация повысила прогноз по добыче нефти в США в 2018 году на 20 тысяч баррелей в сутки — до 10,53 миллиона баррелей в день. Кроме того, из доклада следует, что Саудовская Аравия в июне нарастила добычу нефти до 10,42 миллиона баррелей в сутки, превысив уровень сделки ОПЕК+ на 362 тысячи баррелей в сутки.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,2533 рубля. По отношению к последней сделке 11 июля доллар подешевел на 10,42 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 15,53 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 13,34 копейки и составил 72,6966 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 15,06 копейки.