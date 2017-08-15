Доллар начал день с роста

Мировые цены на нефть сегодня утром увеличиваются в рамках коррекции после снижения почти на 3% прошлым вечером, что произошло на фоне обеспокоенности инвесторов относительно снижения спроса на сырье со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов.

Опасение участников рынка было вызвано статданными Китая по нефтяному рынку. По данным Национального бюро статистики КНР, нефтеперерабатывающие заводы в Китае в июле увеличили объём переработки на 0,4% в годовом выражении, до 45,5 миллиона тонн, или порядка 10,72 миллиона баррелей в сутки.

Этот показатель является минимальным в посуточном выражении с сентября 2016 года, следует из расчетов агентства Рейтер. Агентство также отметило, что данные статистики усилили опасения относительно того, что переизбыток нефтепродуктов в Китае может ослабить его спрос на сырье.

Становится очевидным, что инвесторы сомневаются в способности стран ОПЕК провести ребалансировку нефтяного рынка, считает аналитик «FXTM»! Лукман Отунуга, чьё мнение приводит издание «The Wall Street Journal». Согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), которые приводятся в августовском докладе, ОПЕК в июле нарастила добычу нефти на 230 тысяч баррелей в день по сравнению с июнем - до максимального показателя 2017 года в 32,84 миллиона баррелей в сутки.

Рынок также ожидает данных по запасам от Американского института нефти и Минэнерго США. По мнению экспертов, коммерческие запасы нефти в США за неделю.

Доллар сегодня утром растёт в начале торгов на Московской бирже, евро дешевеет. Рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне слабого роста нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 59,9492 рубля. По отношению к официальному курсу на 15 августа американская валюта выросла на 15 копеек. К последней сделке в понедельник доллар подорожал на 8 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 26 копеек и составил 70,4046 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 14,29 копейки.