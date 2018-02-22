Доллар начал торги ростом

Мировые цены на нефть сегодня утром опускаются после публикации протокола последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, инвесторы также ожидают статистику по запасам сырья в США по итогам прошлой недели, свидетельствуют данные торгов.

Согласно документу, обнародованному в среду вечером, члены комитета по открытым рынкам ФРС пришли к мнению, что с учетом роста американской экономики дальнейшее ужесточение политики целесообразно. Повышение ставки ФРС поддерживает курс доллара, что, в свою очередь, негативно отражается на стоимости сырьевых товаров, в том числе нефти. Укрепление доллара делает нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой.

Сдерживает удешевление нефти статистика от Американского института нефти (API). Согласно данным API, запасы нефти в США за неделю по 16 февраля сократились на 907 тысяч баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 1,5 миллиона баррелей, дистиллятов - снизились на 3,5 миллиона баррелей. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге, по оценке института, упали на 2,6 миллиона баррелей.

Позднее инвесторы ожидают данные по запасам от Минэнерго США. По прогнозу аналитиков, запасы за неделю выросли на 1,795 миллиона баррелей, или на 0,4%, до 423,895 миллиона баррелей.

Сегодня утром доллар начал торги на Московской бирже ростом, евро дешевеет. Рубль стабилен к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 56,8245 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 17 копеек. К последней сделке 21 февраля доллар увеличился на 6,45 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 12,12 копейки и составил 69,6875 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 4,45 копейки.