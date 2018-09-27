Доллар начал торги ростом

Мировые цены на нефть уверенно растут сегодня утром на фоне ожидания вступления в силу американских санкций против Ирана в начале ноября, что приведёт к сокращению поставок «чёрного золота» из страны, свидетельствуют данные торгов.

Активную поддержку ценам на нефть оказывают ожидания грядущего вступления в силу американских санкций против Ирана. США, выйдя в мае из соглашения о ядерной программе с Ираном, восстанавливают санкции против страны, против энергетического сектора они вступят в силу в начале ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля. Согласно данным МЭА, в июле страна экспортировала 1,9 миллиона баррелей в сутки, что на 500 тысяч баррелей ниже уровня мая.

Аналитики банка «Mitsubishi UFJ Financial Group», мнение которых приводит агентство «Рейтер», считают, что факторы для повышения цен делают всё более реальным сценарий достижения нефтью марки Brent отметки 100 долларов за баррель.

Не сдерживают рост цен и данные Минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю увеличились на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,5%, до 396 миллионов баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов — на 1,28 миллиона баррелей.

Доллар начал торги на Московской бирже ростом, евро снижается. Рубль стабилен к бивалютной корзине.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 65,8678 рубля. По отношению к последней сделке 26 сентября доллар вырос на 6,78 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 11 копеек.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 25 копеек и составил 77,0597 рубля. К официальному курсу евро упал на 32,5 копейки.