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Мурманская область. Арктика25.01.18 10:43

Доллар опустилась ниже 56 рублей впервые с 25 апреля 2017 года

Мировые цены на нефть обновили максимумы с декабря 2014 года на фоне публикации данных Минэнерго США по снижению запасов сырья в стране, соглашения ОПЕК+ и ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы отыгрывают статистику от Минэнерго США. В среду ведомство сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) снизились десятую неделю подряд. За неделю, завершившуюся 19 января, запасы уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 411,6 миллиона баррелей, эксперты при этом ожидали меньшего снижения. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге сократились на 3,2 миллиона баррелей, составив 39,2 миллиона баррелей.

Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и снижение курса доллара к мировым валютам до минимума с декабря 2014 года также поддерживают мировые нефтяные цены, отмечает агентство «Рейтер».

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,0445 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 34,43 копейки. К последней сделке 24 января доллар подешевел на 12,80 копейки.

По состоянию на 10.08 мск доллар составил 55,99 рубля. Американская валюта опустилась ниже 56 рублей впервые с 25 апреля 2017 года.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 13,44 копейки и составил 69,5828 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 3,72 копейки.

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