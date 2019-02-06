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Мурманская область. Арктика06.02.19 10:32

Доллар открывает торги ростом

Мировые цены на нефть незначительно снижаются сегодня утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Давление на стоимость нефти оказывают данные API, свидетельствующие о росте запасов нефти в США за минувшую неделю. Так, согласно новым данным организации, за неделю по 1 февраля коммерческие запасы нефти в США выросли на 2,514 миллиона баррелей после роста на 2,098 миллиона баррелей неделей ранее. Таким образом, показатель рос третью неделю подряд.

Теперь рынок ждёт официальных данных по запасам от министерства энергетики США, которые будут опубликованы позднее в среду. Аналитики прогнозируют рост запасов на 2,179 миллиона баррелей после увеличения на 919 тысяч баррелей неделей ранее.

При этом поддерживающим нефть фактором остаются беспокойства по поводу сокращения поставок сырья из Венесуэлы из-за санкций США. В начале недели газета «Wall Street Journal» сообщила со ссылкой на источники, что экспорт нефти из Венесуэлы резко снизился после введения Вашингтоном санкций в отношении нефтяной госкомпании «PDVSA» и продолжает падать. По данным издания, венесуэльская нефть заполняет сейчас внутренние нефтехранилища и почти не поступает на внешний рынок. Добыча нефти также сильно снижается.

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 65,6556 рубля. По отношению к последней сделке 5 февраля  доллар подрос на 3,52 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 1,71 копейки. Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 11,13 копейки и составил 74,7687 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 14,40 копейки.

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