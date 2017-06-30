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Мурманская область. Арктика30.06.17 10:26

Доллар подрос, евро почти не изменился

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на фоне оптимизма инвесторов, которые продолжают отыгрывать данные Минэнерго США о снижении добычи «чёрного золота» в стране, свидетельствуют данные торгов. На этой неделе данные по добыче нефти в США укрепили рынок после сильного падения цен на «чёрное золото» на прошлой неделе в связи с опасениями относительно глобального переизбытка сырья, отмечает агентство «Рейтер».

По данным Минэнерго США, опубликованным 28 июня, добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 июня, уменьшилась на 1,07%, или на 100 тысяч баррелей в сутки, до 9,250 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, поддерживают цены данные о том, что запасы нефти на крупнейшем в США терминале в Кушинге снизились на 0,3 миллиона баррелей, составив 60,8 миллиона баррелей. При этом запасы бензина в стране уменьшились на 0,9 миллиона баррелей, или на 0,37% - до 241 миллиона баррелей. Аналитики ожидали меньшего снижения показателя - на 0,583 миллиона баррелей.

В то же время сдерживают мировые нефтяные цены новости из Ливии. Как сообщил агентству неназванный источник, объём добычи нефти в стране почти достиг четырёхлетнего максимума в один миллион баррелей в день. По его словам, объём производства колеблется в основном из-за технических проблем и проблем с выработкой электроэнергии. При этом источник отметил, что добыча должна стабилизироваться «очень скоро».

А в это время Канада, располагающая третьими по величине запасами нефти в мире, может увеличить добычу углеводородов, поставив под угрозу реализацию соглашения ОПЕК+, направленного на восстановления равновесия спроса и предложения на нефтяном рынке, пишет «Financial Times». В последние месяцы канадские нефтяники сократили капвложения, но и на старых инвестициях рост добычи продолжится ещё как минимум 18 месяцев.

Канадская ассоциация производителей нефти прогнозирует подъём нефтедобычи на 270 тысяч баррелей в сутки (б/с) в 2017 году и ещё на 320 тысяч б/с в 2018 году.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,4715 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 38,60 копейки. К последней сделке 29 июня доллар подрос на 4,65 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 44,60 копейки и составил 67,9453 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро почти не изменился.

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