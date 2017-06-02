Доллар подрос на 15 копеек, евро – почти на 8 копеек

Центральный банк России с 3 июня установил официальный курс доллара в размере 56,6876 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он вырос на 15,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,6092 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 7,82 копейки.