Доллар пошёл на повышение

Стоимость нефти снижается сегодня утром в рамках коррекции после удорожания «чёрного золота» днём ранее, которое было вызвано ожиданием продления венского соглашения по сокращению добычи.

«Цены (на нефть. - Ред.) на данный момент колеблются, потому что сейчас много спекулятивной торговли. В настоящее время нефтяные рынки довольно оптимистичны перед встречей ОПЕК», - передает газета «The Wall Street Journal» мнение руководителя управления энергетических исследований «ICIS China» Ли Ли. Эксперт добавляет, что трейдеры должны сохранять осторожность в связи с глобальным переизбытком нефти на рынке.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на Московской бирже составил 56,6410 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 14,22 копейки. К последней сделке 22 мая доллар почти не изменился.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 42 копейки и составил 63,5909 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел почти на 2 копейки.