Доллар пошёл вверх на фоне снижения цен на нефть

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром после роста на 2-3% накануне на публикации данных Минэнерго США о значительном снижении запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

Сегодня на рынке «чёрного золота» наметилась коррекция после того, как новые недельные данные по запасам сырья в США в среду вызвали существенный рост цен на нефть. Так, Минэнерго США сообщило о самом значительном недельном падении запасов нефти в этом году. Коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю упали на 9,9 миллиона баррелей до 416,6 миллиона баррелей, хотя эксперты ожидали снижения показателя на 2,6 миллиона баррелей. После этих данных цены на нефть подскочили на 2-3%.

Дополнительное давление на стоимость нефти 28 июня оказывают признаки того, что предложение сырья на мировом рынке остаётся довольно большим, несмотря на рекордно высокий спрос и перебои с поставками.

В то же время участники торгов продолжают отыгрывать новости о намерении США убедить своих союзников полностью прекратить импорт нефти из Ирана к началу ноября. По подсчётам аналитиков, мнение которых приводит агентство «MarketWatch», мировой рынок может лишиться от 400 тысяч до 1 миллиона баррелей иранского экспорта нефти в день, когда санкции США в отношении страны будут восстановлены полностью. В настоящий момент Иран экспортирует примерно 2,4 миллиона баррелей нефти в день.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,3869 рубля. По отношению к последней сделке 27 июня доллар подрос на 15,69 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 25 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии прибавил 2,56 копейки и составил 73,1331 рубля. Однако к официальному курсу евро упал на 47,07 копейки.