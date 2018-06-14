Мурманская область. Арктика14.06.18 13:42
Доллар потерял почти 87 копеек, евро снизилось на 57 копеек
Центральный банк России с 15 июня установил официальный курс доллара в размере 62,2511 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 86,53 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,5621 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 57,44 копейки.
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