Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, инвесторы оценивают комментарии участников сделки ОПЕК+ и сообщения о возможных объёмах наращивания добычи в рамках соглашения, свидетельствуют данные торгов.

Министр углеводородов Эквадора Карлос Перес в понедельник сообщил, что страны ОПЕК+ на встрече в Вене обсудят несколько вариантов корректировки соглашения, в том числе увеличение добычи нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Ранее о планах наращивания добычи ОПЕК+ в таком же объёме говорил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Вместе с тем, делегат в ОПЕК от Ирана Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что Иран, Ирак и Венесуэла выступят против любого увеличения нефтедобычи. Агентство «Блумберг» со ссылкой на источники также сообщало, что члены ОПЕК на этой неделе в Вене обсудят компромиссное соглашение, предполагающее наращивание добычи нефти на 300-600 тысяч баррелей в сутки в течение следующих нескольких месяцев.

«Учитывая тот факт, что только четыре страны располагают достаточным резервным потенциалом для наращивания добычи, мы ожидаем, что предстоящая встреча ОПЕК+ будет сложной», — приводит агентство «Market Watch» мнение аналитиков «Societe Generale».

Доллар и евро растут в начале торгов на Московской бирже. Рубль снижается к бивалютной корзине из-за дешевеющей нефти, а также на фоне усиления общемирового снижения «аппетита к риску»", включая рынки валют emerging markets. Инвесторы опасаются, что торговые споры между США и Китаем негативно скажутся на мировой торговле в целом.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 64,0555 рубля. Доллар превысил отметку в 64 рубля впервые со 2 мая. По отношению к последней сделке в понедельник доллар вырос на 60,30 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 57,17 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 39,34 копейки и составил 74,1709 рубля. К официальному курсу евро подскочил на 68,84 копейки.