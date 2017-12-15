Доллар прибавляет на фоне стабильных цен на «чёрное золото»

Цены на нефть практически стабильны сегодня утром после резкого скачка в четверг, связанного с увеличением добычи нефти в США до рекорда и дальнейшим повышением коммерческих запасов бензина. Сокращение поставок нефти с месторождений Северного моря из-за вышедшего из строя трубопровода «Forties Pipeline System» поддерживает рост нефтяного рынка.

Нефтяные резервы в развитых странах сократились до минимума более чем за два года, но рост добычи в США и в других странах может опередить повышение спроса в 2018 года, предупреждает Международное энергетическое агентство.

Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу утром, инвесторы обеспокоены судьбой налоговой реформы США после того, как двое сенаторов заявили, что не будут поддерживать законопроект, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают следить за новостями о налоговой реформе США. Двое сенаторов-республиканцев отказались поддерживать законопроект без изменений в налоговых вычетах за детей, сообщает агентство «Рейтер». Это создаёт неопределенность по поводу дальнейшей судьбы законопроекта. «Боязнь того, что они не смогут подвести налоговую реформу к финишной черте, может приводить к слабости рынка, несмотря на позитивные данные о розничных продажах и другую хорошую экономическую статистику», - цитирует агентство мнение старшего аналитика рынка акций «Fort Pitt Capital Group» Кима Форреста.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,9101 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 20,19 копейки. К последней сделке 14 декабря доллар прибавил 15,01 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, почти не изменился (+ 0,31 коп.) и составил 69,4079 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро прибавил 11,04 копейки.