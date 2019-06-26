Доллар прислушался к заявлению Трампа

Стоимость нефти уверенно растёт сегодня утром на фоне данных американского института нефти (API) о резком сокращении запасов этого сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

В центре внимание инвесторов оказались данные API о том, что запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 7,55 миллиона баррелей после снижения всего на 812 тысяч баррелей неделей ранее. Официальные данные о запасах от Министерства энергетики страны будут опубликованы позднее в среду. Эксперты ждут, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,54 миллиона баррелей. «Цены на нефть резко пошли вверх после еженедельного доклада о запасах от API», — отметил аналитик «Oanda» Эдвард Мойа, мнение которого приводит агентство «Рейтер».

Ещё одним фактором, который поддерживает цены на нефть, остаётся напряженность в отношениях между США и Ираном, которые особенно обострились в последние недели. США 24 июня объявили о введении санкций в отношении высокопоставленного руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп заявил, что это пропорциональный ответ США на действия Тегерана, в том числе инцидент со сбитым американским беспилотником и атакой на танкеры, в которых Вашингтон обвинил Иран.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,8536 рубля. По отношению к последней сделке 25 июня доллар подрос на 1,86 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 33,07 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии почти не изменился (- 0,03 коп.) и составил 71,40 рубля. К официальному курсу евро повысился на 16,77 копейки.