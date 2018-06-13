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Мурманская область. Арктика13.06.18 10:19

Доллар пробил отметку в 63 рубля

Мировые цены на нефть сегодня  утром снижаются, инвесторы реагируют на данные Американского института нефти (API) о том, что запасы этого сырья в США за прошлую неделю снизились менее значительно, по сравнению с ожиданиями, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

В ночь на среду API сообщил, что за неделю по 8 июня запасы нефти в США снизились на 730 тысяч баррелей. Запасы сырья на крупнейшем в стране терминале в Кушинге опустились также на 730 тысяч баррелей. Запасы бензина при этом выросли на 2,3 миллиона баррелей, дистиллятов — на 2,1 миллиона баррелей.

Сегодня позднее свои данные опубликует Минэнерго страны. Аналитики ожидают, что снижение коммерческих запасов нефти в США, по данным министерства, за прошлую неделю составило 2,7 миллиона баррелей, или 0,6%, до 433,9 миллиона баррелей.

Аналитики также обращают внимание на данные ежемесячного краткосрочного прогноза EIA. Так, по предварительной оценке EIA, среднесуточная добыча нефти в США в мае достигла очередного исторического максимума — 10,71 миллиона баррелей в сутки, что на 80 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Оценка добычи в США в 2018 году была повышена до рекордных 10,8 миллиона баррелей в сутки против майской оценки в 10,7 миллиона.

Рынок также с осторожностью ожидает следующую встречу стран ОПЕК 22 июня, а также заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (21 июня) и ОПЕК+ (23 июня). «Перспектива ослабления (в условиях сделки ОПЕК+) сокращения добычи странами ОПЕК по-прежнему отражается в негативной динамике нефтяных цен», — приводит агентство «Рейтер» слова аналитика «FXTM» Лукмана Отунуги.

Сегодня доллар и евро начали торги на Московской бирже ростом. Рубль снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра»  на торгах составил 63,1298 руб. Доллар впервые с 8 мая превысил отметку в 63 рубля. По отношению к последней сделке 11 июня доллар вырос на 31,23 копейки. К  курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подскочила на 40 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 13,32 копейки и составил 74,1632 рубля. К официальному курсу евро вырос почти на 80 копеек.

 

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