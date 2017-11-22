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Мурманская область. Арктика22.11.17 10:30

Доллар продолжает падение

Мировые цены на нефть растут сегодня утром, поскольку инвесторы отыгрывают данные Американского института нефти (API) о запасах «чёрного золота» в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно отчёту API, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 ноября, снизились на 6,356 миллиона баррелей, до 452,6 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы уменьшатся в меньшей степени - на 1,5 миллиона баррелей.

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 17 ноября, снизились на 0,3%, или на 1,5 миллиона баррелей, до 457,5 миллиона баррелей.

Рост мировых нефтяных цен также поддерживают ожидания трейдерами продления сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи. Инвесторы надеются, что решение о продлении действия соглашения будет принято в Вене, 30 ноября, где пройдёт встреча министров нефти и энергетики всех 24 государств соглашения о сокращении добычи нефти, входящих и не входящих в ОПЕК. «Результаты встречи в конечном итоге определят судьбу нефтяных цен на ближайшее будущее», - приводит агентство «Рейтер» мнение аналитика «Oanda» Стивена Иннеса.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 59,1352 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 32,52 копейки. К последней сделке 21 ноября доллар подешевел на 4,23 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 33,48 копейки и составил 69,4836 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 4,36 копейки.

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