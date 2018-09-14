Доллар продолжает падение

Мировые цены на нефть повышаются сегодня утром в рамках коррекции после существенного падения накануне на фоне комментариев Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

Сегодня рынок нефти отыгрывает потери предыдущего дня торгов, которые произошли после того, как МЭА сообщило, что, несмотря на рост спроса на сырьё, глобальные экономические риски все еще увеличиваются. Инвесторы опасаются, что они могут затронуть мировой рынок нефти.

Поддержку стоимости сырья в пятницу продолжают оказывать опасения относительно риска перебоев его экспорта из таких стран как Иран и Венесуэла. «Значительную поддержку ценам на нефть оказывает обеспокоенность участников рынка относительно поставок сырья на мировой рынок», — приводит агентство «Рейтер» мнение аналитиков «ANZ Research».

В 10.05 мск курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 68,2007 рубля. По отношению к последней сделке 13 сентября доллар подешевел на 4 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 43,63 копейки.

Курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 4,11 копейки и составил 79,8161 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 4,62 копейки.