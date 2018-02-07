Доллар продолжает снижаться

Мировые цены на нефть сегодня растут на фоне данных Американского института нефти (API) о неожиданном недельном снижении запасов «чёрного золота» в США, а также при поддержке со стороны коррекции на американском фондовом рынке после сильного падения, свидетельствуют данные торгов.

Теперь инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах нефти в стране, которые будут опубликованы позднее в среду. По прогнозам, коммерческие запасы нефти в США за предыдущую неделю выросли на 3,189 миллиона баррелей после роста на 6,776 миллиона неделей ранее.

Кроме того, дополнительным позитивным фактором для мирового нефтяного рынка в среду является коррекция на биржах США по итогам вторника после резкого падения в понедельник. В частности, основные фондовые индексы США во вторник выросли на 1,8-2,3%.

В то же время повышение цен на нефть может быть неустойчивым. Как отмечает агентство «Рейтер», многие аналитики предупреждают о риске снижения цен на нефть на фоне нестабильности на финансовых рынках и из-за ослабления сезонного спроса на сырьё.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,8244 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта упала на 39,52 копейки. К последней сделке 6 февраля доллар подешевел на 3 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 50,60 копейки и составил 70,4234 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро увеличился на 5,34 копеки.