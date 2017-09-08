Доллар продолжает терять копейки

Мировые цены на нефть поднимаются сегодня утром на фоне прогнозов аналитиков о замедлении работы НПЗ и нефтехимических предприятий на побережье Мексиканского залива в США после урагана «Харви», свидетельствуют данные торгов.

Работа на НПЗ и нефтехимических предприятиях на побережье в США может замедлиться, так как компании вынуждены использовать сотрудников для восстановления повреждений после урагана «Харви». Как пишет агентство Рейтер, это может привести или к увеличению расходов предприятий или к нехватке рабочих.

Кроме того, инвестиции в проекты на побережье окажутся в следующем году на уровне в 51,9 миллиарда долларов, приближаясь к пику с 2015 года. Это потребует привлечения дополнительных сотрудников в компании, пишет агентство со ссылкой на «Industrial Information Resources», которая отслеживает ресурсы в сфере промышленности. «У нас была нехватка рабочей силы перед «Харви», но теперь она значительно хуже» - цитирует агентство представителя организации Энтони Салемма.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 56,8662 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подешевела на 27,49 копейки. К последней сделке 7 сентября доллар потерял 3,38 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, повысился на 33,99 копейки и составил 68,5835 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро прибавил 16,85 копейки.