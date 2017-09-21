Доллар продолжает укрепляться

Стоимость нефти сегодня слабо снижается после достижения максимальных отметок с апреля-мая на новостях от ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

Днём ранее мировые цены нефть активно росли на фоне оптимизма инвесторов, связанного с сокращением добычи в рамках венского соглашения. Технический комитет по мониторингу выполнения соглашения ОПЕК и ряда других государств о сокращении добычи нефти оценил выполнение сделки в августе в 116% против 94% месяцем ранее. Кроме того, рынки отреагировали на заявление министра нефти Ирака Джаббара аль-Лаиби о том, что Ирак и некоторые другие страны считают необходимым сокращение добычи в рамках соглашения еще примерно на 1%.

На этом фоне в ходе вчерашних торгов цена нефти марки Brent впервые с 13 апреля превысила 56 долларов за баррель, а стоимость марки WTI поднялась выше 51 доллара впервые с конца мая.

Давление на цену нефти оказывают данные управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США о запасах нефти в стране. Коммерческие запасы «чёрного золота» в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 15 сентября, выросли на 4,6 миллиона баррелей, или на 1% - до 472,8 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали меньшего роста запасов - на 0,75%, или на 3,493 миллиона баррелей, до 471,693 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,3078 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла почти на 18 копеек. К последней сделке 20 сентября доллар подорожал на 18,5 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 43 копейки и составил 69,3350 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 12,75 копейки.