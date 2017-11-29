Доллар продолжает укрепляться

Мировые цены на нефть сегодня утором снижаются, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов «чёрного золота» в США; рынок по-прежнему ожидает встречу стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), которая пройдёт в Вене в четверг, свидетельствуют данные торгов.

Данные о росте запасов от API оказывают давление на нефтяные цены. Согласно отчёту организации, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 ноября, выросли на 1,821 миллиона баррелей, до 458,9 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы сократились - на 2,3 миллиона баррелей.

«Цены (на нефть. - Ред.) могут снизиться ещё больше, если показатели API подтвердятся данными правительства в среду. Но до тех пор инвесторы будут обращать внимание на встречу основных нефтедобывающих стран, которая пройдет в четверг», - пишет газета «The Wall Street Journal» со ссылкой на аналитиков. Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что страны ОПЕК+ на венской встрече обсудят несколько опций продления сделки, в том числе ее пролонгацию до конца 2018 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,4153 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта практически не изменилась (+0,28 коп.). К последней сделке во вторник доллар прибавил 5,53 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 23,96 копейки и составил 69,2538 рубля. Однако, относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 10,63 копейки.