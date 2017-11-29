Завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в РосляковоВстречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика29.11.17 10:37

Доллар продолжает укрепляться

Мировые цены на нефть сегодня утором снижаются, инвесторы оценивают данные Американского института нефти (API) о неожиданном росте запасов «чёрного золота» в США; рынок по-прежнему ожидает встречу стран, участвующих в соглашении о сокращении добычи нефти (ОПЕК+), которая пройдёт в Вене в четверг, свидетельствуют данные торгов.

Данные о росте запасов от API оказывают давление на нефтяные цены. Согласно отчёту организации, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 24 ноября, выросли на 1,821 миллиона баррелей, до 458,9 миллиона. При этом аналитики ожидали, что запасы сократились - на 2,3 миллиона баррелей.

«Цены (на нефть. - Ред.) могут снизиться ещё больше, если показатели API подтвердятся данными правительства в среду. Но до тех пор инвесторы будут обращать внимание на встречу основных нефтедобывающих стран, которая пройдет в четверг», - пишет газета «The Wall Street Journal» со ссылкой на аналитиков. Ранее министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи сообщил, что страны ОПЕК+ на венской встрече обсудят несколько опций продления сделки, в том числе ее пролонгацию до конца 2018 года.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,4153 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта практически не изменилась (+0,28 коп.). К последней сделке во вторник доллар прибавил 5,53 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 23,96 копейки и составил 69,2538 рубля. Однако, относительно последней сделки предыдущей сессии евро подрос на 10,63 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
18.11.17: Исполнительный комитет МОК 5 декабря может отказать российской команде в участии в Олимпийских играх 2018 года. Российские телеканалы в этом случае готовы бойкотировать их трансляцию. А вы перестанете следить за Олимпиадой в Пхёнчхане?Проголосовало: 355 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
28.11.17 10:18
Здесь и правда не оговорена ответственность за счётчик, его состояние и передачу показаний. И в целом не понятно, почему именно снабжающие организации должны ставить счётчики, они до сих пор отвечали
Комментарий к новости:Россиян хотят освободить от обязанности устанавливать счётчики за свой счёт
Семен
27.11.17 22:06
Надо во всех дворах елками закрыть развалины-дома. Пусть радуется заботе о себе каждый мурманчанин.
Комментарий к новости:Новый год Мурманск встретит с новой главной ёлкой
sosed51
27.11.17 11:18
и они проголосуют за Путина!
Комментарий к новости:Бедными себя назвали 29% россиян
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+)14:30Новости. Информационная программа.15:00«Невероятные истории любви». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиСемь россиян из десяти получают поддержку государства-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 8 копеек, евро – почти на 29 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области не допустил нарушения правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 29 ноября-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO ЗаконыИз-за санкций Россия снимет предельные сроки входа в льготный режим для шельфовых проектов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика