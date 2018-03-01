Доллар продолжает укрепляться

Мировые цены на нефть сегодня утром не демонстрируют единой динамики по основным маркам - трейдеры одновременно отыгрывают неоднозначные данные о запасах и добыче в США, а также реагируют на снижение фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.

С одной стороны, инвесторы продолжают реагировать на данные минэнерго США, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,5 миллиона баррелей. Эксперты ожидали меньшего роста - на 2,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в день.

При этом, по данным управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, которые были обнародованы после традиционной еженедельной статистики ведомства, после достижения исторического рекорда добычи нефти в стране в ноябре на уровне 10,057 миллиона баррелей в сутки, показатель в декабре опустился ниже отметки в 10 миллионов - до 9,949 миллиона баррелей в сутки (или на 1,1%).

В то же время трейдеры обратили внимание и на снижение глобальных фондовых бирж. Так, по итогам 27 февраля основные биржевые индексы Европы и США закрылись в минусе на опасениях скорого повышения учетных процентных ставок мировых регуляторов. «Значительное удешевление акций побудило инвесторов избегать таких рисковых активов, как нефть», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего экономиста «Mitsubishi UFJ Research and Consulting» в Токио Томомичи Акуты.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,3729 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта не изменилась. К последней сделке 28 февраля доллар подрос на 4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 11 копеек и составил 68,7969 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 3,69 копейки.