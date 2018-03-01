ОТКРЫТАЯ СТУДИЯГотовность перехода на ресурсную модель проверил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика01.03.18 10:22

Доллар продолжает укрепляться

Мировые цены на нефть сегодня утром не демонстрируют единой динамики по основным маркам - трейдеры одновременно отыгрывают неоднозначные данные о запасах и добыче в США, а также реагируют на снижение фондовых индексов, свидетельствуют данные торгов.

С одной стороны, инвесторы продолжают реагировать на данные минэнерго США, опубликованные в среду. Коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7%, до 423,5 миллиона баррелей. Эксперты ожидали меньшего роста - на 2,4 миллиона баррелей. Добыча нефти в США за неделю увеличилась на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в день.

При этом, по данным управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, которые были обнародованы после традиционной еженедельной статистики ведомства, после достижения исторического рекорда добычи нефти в стране в ноябре на уровне 10,057 миллиона баррелей в сутки, показатель в декабре опустился ниже отметки в 10 миллионов - до 9,949 миллиона баррелей в сутки (или на 1,1%).

В то же время трейдеры обратили внимание и на снижение глобальных фондовых бирж. Так, по итогам 27 февраля  основные биржевые индексы Европы и США закрылись в минусе на опасениях скорого повышения учетных процентных ставок мировых регуляторов. «Значительное удешевление акций побудило инвесторов избегать таких рисковых активов, как нефть», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего экономиста «Mitsubishi UFJ Research and Consulting» в Токио Томомичи Акуты.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,3729 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта не изменилась. К последней сделке 28 февраля доллар подрос на 4 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 11 копеек и составил 68,7969 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 3,69 копейки.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика«Арктического доктора» вызовут 1 июля
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 429 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

ФунтиК
01.03.18 07:42
Для злопыхателей и оптимистов, надеющихся на возможность наведения порядка в закрытых системах силовых структур России, приведу лишь кусочек из официального выступления В.А. Колокольцева на расширенно
Комментарий к новости:Служебную проверку проведут в УМВД России по Мурманской области
Олег
01.03.18 04:11
Только что посадить таких тяжко. Знают что прятать, и как. Расстрел пора таким, с конфискацией имущества у всех членов семьи.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
Семен
01.03.18 00:28
Начнем с того, что при Федотове таких премий и не было. Что он мог дать. Сняткова действительно не умела говорить, только орать и причем благим матом. Что уже показывало, какой руководитель. Разобрать
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВот и стали мы снова бедней…-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 6 копеек, а евро снизился на 2 копейки-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области в 2017 году производство пара и горячей воды выросло на 2,8%-PRO ЖКХШах и мат! О самом интеллектуальном виде спорта – в новом выпуске программы «Открытая студия»-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыСовет Федерации одобрил закон о приравнивании МРОТ к прожиточному минимуму
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика