Доллар продолжил падение

Мировые цены на нефть утром сегодня снижаются на фоне нового обострения торгового конфликта США и Китая, свидетельствуют данные торгов.

В среду издание «Wall Street Journal» со ссылкой на источники сообщило, что власти США готовятся ввести дополнительные пошлины на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов.

По данным источников, введение пошлин станет ответом на введение Китаем 25-процентной пошлины на импорт американских товаров. Министерство коммерции Китая назвало потенциальные меры Вашингтона «совершенно неприемлемыми» и заявило, что намерено немедленно обратиться в ВТО с дополнительным иском в случае введения новых пошлин.

«Новости по торговле сегодня стали шоком. Это намного хуже того, к чему готовился рынок», — приводит агентство «Рейтер» мнение рыночного стратега «CMC Markets» Майкла Маккарти.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,0294 рубля. По отношению к последней сделке 10 июля доллар подорожал на 29,44 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подешевела на 41,48 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии подрос на 24,42 копейки и составил 72,8042 рубля. К официальному курсу евро упал на 54,28 копейки.