Доллар пытается остановить падение

Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются, инвесторы продолжают отыгрывать последствия урагана «Харви», который обрушился на Мексиканский залив; при этом рынок слабо реагирует на данные Американского института нефти (API) о снижении запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

«Наводнение от тропического шторма «Харви» оказывает влияние на перерабатывающие мощности и, следовательно, на спрос на нефть», - приводит агентство «Рейтер» слова экспертов банка «ANZ». По данным американского министерства энергетики, девятая часть нефтеперерабатывающих мощностей США остановлены из-за урагана «Харви».

На этом фоне данные «API» о снижении запасов «чёрного золота» в США слабо влияют на стоимость нефти. Согласно отчёту «API», запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 25 августа, сократились на 5,78 миллиона баррелей, до 457,42 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 582 тысячи баррелей. Запасы бензина увеличились на 476 тысяч баррелей, дистиллятов - снизились на 486 тысяч баррелей, сообщил API. Позднее в среду будут опубликованы данные Минэнерго США о запасах нефти в стране за неделю.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 58,8792 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта подорожала на 34,72 копейки. К последней сделке 29 августа доллар подрос на 4,42 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 0,43 копейки и составил 70,4273 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро потерял всего 0,27 копейки.