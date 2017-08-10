Доллар пытается укрепиться, а рубль не сдаётся

Мировые цены на нефть сегодня утром незначительно меняются, продолжая отыгрывать данные о снижении запасов нефти в США, аналитики отмечают устойчивое закрепление стоимости нефти в нынешнем диапазоне.

Вчера управление энергетической информации Минэнерго США опубликовало данные о недельных запасах нефти в США. Коммерческие запасы нефти (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 4 августа, снизились на 6,5 миллиона баррелей, или на 1,3% - до 475,4 миллиона баррелей.

При этом аналитики, опрошенные агентством «Рейтер», полагали, что запасы снизились на 0,56%, или на 2,72 миллиона баррелей, до 479,18 миллиона баррелей. Однако, по прогнозам аналитиков, цены устойчиво закрепились в нынешнем диапазоне.

В то же время рост цен на нефть сдерживает статистика по недельным запасам бензина в США. Запасы бензина увеличились на 3,4 миллиона баррелей, или на 1,5% - до 231,1 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,479 миллиона баррелей.

Доллар сегодня утором незначительно растёт на торгах на Московской бирже. Евро дешевеет. Рубль немного укрепляется к бивалютной корзине на фоне повышения нефтяных цен.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,0060 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта увеличилась на 4,49 копейки. К последней сделке 9 августа доллар подрос на 2,35 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 7,25 копейки и составил 70,3458 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел 22,17 копейки.