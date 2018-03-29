Доллар растёт сегодня в начале торгов на Московской бирже

Евро дорожает к последней сделке 28 марта, но дешевеет к официальному курсу.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,8017 рубля. По отношению последней сделке доллар увеличился почти на 8 копеек. К официальному курсу американская валюта подорожала на 24,19 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 15,49 копейки и составил 71,1699 рубля. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро снизился на 16,40 копейки.