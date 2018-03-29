Мурманская область. Арктика29.03.18 10:29
Доллар растёт сегодня в начале торгов на Московской бирже
Евро дорожает к последней сделке 28 марта, но дешевеет к официальному курсу.
В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,8017 рубля. По отношению последней сделке доллар увеличился почти на 8 копеек. К официальному курсу американская валюта подорожала на 24,19 копеек.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 15,49 копейки и составил 71,1699 рубля. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро снизился на 16,40 копейки.
Комментарии
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Последние комментарии
MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
евгения
27.03.18 20:20
что за заказуха, еврики че не показали там тоже есть на что посмотреть
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sosed51
27.03.18 13:15
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