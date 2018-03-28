Мировые цены на нефть сегодня утром снижаются после неожиданно сильного роста запасов в США, свидетельствуют данные торгов.

По данным Американского института нефти (API), за неделю к 23 марта запасы нефти в США выросли на 5,321 миллиона баррелей, - до 430,6 миллиона, - в то время как аналитики ожидали прироста лишь на 1 миллион. На прошлой неделе API сообщил о неожиданном снижении запасов на 2,739 миллиона баррелей.

Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге выросли на 1,655 миллиона баррелей. При этом запасы бензина снизились на 5,799 миллиона, дистиллятов - на 2,23 миллиона.

Данные по запасам от Министерства энергетики США будут опубликованы позднее в среду. «Мы посмотрим, как выглядят данные по запасам (от Минэнерго. - Ред.) и можно ли оспорить недавние значительные приросты (по API. - Ред.). Пока что обе марки нефти Brent и WTI застопорились в росте», - приводит агентство «Рейтер» мнение главного рыночного стратега в «AxiTrader» Грега Маккенна.

Доллар растёт в начале торгов на Московской бирже. Евро торгуется на уровне вчерашнего закрытия. Рубль снизился к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти и сохраняющейся геополитической напряженности.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 57,5545 рубля. По отношению последней сделке 27 марта доллар увеличился на 4,20 копейки. К официальному курсу американская валюта подорожала на 38 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии снизился на 1,25 копейки и составил 71,3325 рубля. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро вырос на 7 копеек.