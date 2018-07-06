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Мурманская область. Арктика06.07.18 10:25

Доллар снижается на фоне отсутствия динами цен на «чёрное золото»

Мировые цены на нефть сегодня утром торгуются без единой динамики, при этом в четверг показатели опускались на 1-1,5% на данных о неожиданном росте запасов этого вида сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Оказывают давление на рынки также и глобальные торговые риски. В пятницу, 6 июля, вступают в силу пошлины в 25% на импорт из КНР в США по 545 наименованиям товаров на сумму около 34 миллиардов долларов.

Давление на рынок оказывает также ситуация между США и Ираном. Представитель Ирана в ОПЕК Хосейн Каземпур Ардебили в четверг обвинил президента США Дональда Трампа в росте цен на нефть. По его словам, нефть подорожала как минимум на 10 долларов за баррель на фоне заявлений Трампа в «Twitter». Он подчеркнул, что из-за действий США цена нефти может достигнуть уровня в 100 долларов за баррель.

Трамп заявил в «Twitter» в ночь на четверг, что ОПЕК поднимает цены на бензин (определяя цены на нефть) и призвал организацию снизить их. А ещё раньше в эфире «Fox News» Трамп заявил, что ОПЕК манипулирует рынком нефти и должна это прекратить. Он также отмечал, что ОПЕК должна повысить добычу на 2 миллиона баррелей в день. Трамп 8 мая объявил о восстановлении всех санкций против Ирана.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,0998 рубля. По отношению к последней сделке 5 июля  доллар подешевел на 1,52 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта снизилась на 16,06 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 15,4 копейки и составил 73,9415 рубля. К официальному курсу евро снизился на 2,26 копейки.

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