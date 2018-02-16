Доллар снижается, рубль укрепляется

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на фоне продолжающегося ослабления американской валюты, при этом рост ограничен опасениями по поводу роста добычи сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

«Нефтяные (цены. - Ред.) поучают поддержку за счёт восстановления мировых бирж и слабого доллара, но рост ограничен из-за прогноза по росту добычи в США», - приводит агентство «Рейтер» мнение старшего экономиста «Mitsubishi UFJ Research and Consulting» в Токио Томомиси Акуты.

Ранее в этом месяце биржи оказались под большим давлением на опасениях по поводу роста доходности американских гособлигаций и возможности ускорения роста ставки ФРС. Постепенно мировые биржи вернулись к росту, при этом доллар дешевеет к основным мировым валютам до минимума с конца 2014 года.

Многие рынки Азии закрыты в пятницу в связи с празднованием нового года по лунному календарю. Так, не работают рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи, что привело к низкому объёму торгов.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,3041 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта снизилась на 28,77 копейки. К последней сделке 15 февраля доллар подешевел на 8,84 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 6 копеек и составил 70,6114 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро подорожал на 9,14 копейки.