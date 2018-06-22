В День памяти и скорби Мурманская область присоединяется к Всероссийской акции «Свеча памяти»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Долина Слава – визитная карточка региона, но там такой бардак!
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика22.06.18 10:27

Доллар снижается в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня  утром растут, инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ относительно увеличения добычи в рамках сделки и оценивают итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

- Самая важная тема для трейдеров — фактическое решение ОПЕК+, которое, скорее всего, не станет очевидным до субботы, — сказал агентству «Рейтер» главный рыночный стратег «AxiTrader» Грег Маккенна.

В четверг глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти в рамках венского соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, при этом рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран. Министр также сообщил, что это предложение будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу, а также на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу. В то же время саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих отметил, что реальное увеличение добычи ОПЕК+ будет отличаться от 1 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,2287 рубля. По отношению к последней сделке 20 июня доллар снизился на 48,63 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 56,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 17,63 копейки и составил 73,7518 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос. Рост составил 6,5 копейки.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПЕНСИОННЫЙ МУНДИАЛЬ
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
13.06.18: С 14 июня по 15 июля в 11 городах России будут походить игры Чемпионата мира по футболу. Как вы относитесь к мундиалю-2018?Проголосовало: 220 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Вера
21.06.18 21:26
чтоб рассмотреть все обращения, Минтруду надо штат увеличить в несколько раз, сомневаюсь, что они захотят взять людей предпенсионного возраста. К льготной категории надо отнести всех, кто связан с фи
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
Zviygincew
20.06.18 09:23
Вот тогда и покупаемся в волю!
Комментарий к новости:Если ледяная шапка Антарктиды полностью растает, то это приведёт к повышению уровня моря на 58 метров!
MotoRin
19.06.18 13:13
так я и поверил. Брехня!!!
Комментарий к новости:Минтруд РФ обещает обеспечить «рабочими местами всех тех, кто становится в «новом» возрасте»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире11:45«История Императорских обществ». Документальный фильм (12+)12:40«Гость». Художественный фильм (16+)14:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)
-PRO ДеньгиС 1 июля в Мурманской области изменятся тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным маршрутам-PRO ВалютуДоллар снижается в начале торгов-PRO ЭнергетикуВ филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» проведены учения по ликвидации последствий массовых отключений электроснабжения-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 22 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыК приезду врачей готовимся законодательно
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика