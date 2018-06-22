Доллар снижается в начале торгов

Мировые цены на нефть сегодня утром растут, инвесторы находятся в ожидании решения ОПЕК+ относительно увеличения добычи в рамках сделки и оценивают итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

- Самая важная тема для трейдеров — фактическое решение ОПЕК+, которое, скорее всего, не станет очевидным до субботы, — сказал агентству «Рейтер» главный рыночный стратег «AxiTrader» Грег Маккенна.

В четверг глава Минэнерго России Александр Новак сообщил, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал рассмотреть увеличение добычи нефти в рамках венского соглашения на 1 миллион баррелей в сутки, при этом рекомендация содержит особые позиции для некоторых стран. Министр также сообщил, что это предложение будет рассмотрено на саммите ОПЕК в пятницу, а также на общей министерской встрече ОПЕК+ в субботу. В то же время саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих отметил, что реальное увеличение добычи ОПЕК+ будет отличаться от 1 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 63,2287 рубля. По отношению к последней сделке 20 июня доллар снизился на 48,63 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 56,86 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии уменьшился на 17,63 копейки и составил 73,7518 рубля. Однако к официальному курсу евро вырос. Рост составил 6,5 копейки.