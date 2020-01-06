Утром 6 января цены на нефть продолжили рост, цена Brent поднялась выше 70 долларов за баррель на фоне растущей напряженности в отношениях США и Ирана.

Нефть резко подорожала 3 января после того, как стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате спецоперации, проведенной военными силами США. В минувшие выходные Иран и США обменялсь угрозами, и в воскресенье Трамп пригрозил Тегерану «непропорциональными» ответными мерами, если он предпримет атаки против американских объектов. Трамп также пообещал небывалые санкции Ираку, парламент которого 5 января принял резолюцию, требующую от правительства принятия мер для вывода иностранных войск с иракской территории.

Тем временем, Госдепартамент США предупредил о «повышенном риске» атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии, сообщает «Bloomberg». «Мы видим дальнейший потенциал роста цен на нефть с учётом премии за риск, - отмечает президент «Rapidan Energy» Боб МакНэлли. - Стоимость Brent двинется к 80 долларов за баррель на фоне подготовки и реализации Ираном ответных мер».

Одним из ключевых рисков для нефтяного рынка является блокировка Ираном Ормузского пролива, по которому осуществляется экспорт значительной доли нефти, добываемой странами Персидского залива.

Доллар США и евро сегодня утром слегка подросли на Московской бирже, 6 января рубль снизился к бивалютной корзине на старте торгов на фоне негативной конъюнктуры мировых рынков капитала после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,10-62,21 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,18 рубля (+8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 69,40 рубля (+9,25 копейки). Бивалютная корзина выросла на 8,6 копейки к уровню закрытия 3 января, до 65,43 рубля.

Доллар при этом оказался на 27,43 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,23 копейки выше официального курса.