Доллар тянется вверх

Мировые цены на нефть в среду утром продолжают коррекционное снижение после рекордного роста, трейдеры ожидают статистику по запасам сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Недавний рост нефтяных цен до максимальных отметок с декабря 2014 года сменился коррекционным удешевлением, при этом показатели остаются на высоких уровнях. Удорожание сырья объяснялось ребалансировкой рынка на фоне сделки стран ОПЕК по сокращению добычи. «Я думаю, рынок собирается посмотреть на то, будут ли расти запасы нефти в ближайшую пару недель», - цитирует издание «The Wall Street Journal» слова главы консалтинговой компании «Lipow Oil Associates» Энди Липова.

Участники рынка, как пишет газета, наблюдают за тем, будет ли перерыв после нескольких недель снижения запасов, поскольку нефтеперерабатывающие заводы начинают ежегодное техобслуживание, что снижает их спрос в нефти. Последний раз рост запасов наблюдался в середине ноября.

В четверг, 18 января, инвесторы ожидают данные по запасам нефти в США по итогам прошлой недели. Свои данные сообщат Американский институт нефти (API) и Минэнерго США. Эксперты ожидают, что запасы уменьшились на 3,6 миллиона баррелей, или на 0,9%, до 415,9 миллиона баррелей.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,6399 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 25,21 копейки. К последней сделке 16 января доллар подорожал на 11 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, вырос на 16,72 копейки и составил 69,1915 рубля. Однако относительно последней сделки предыдущей сессии евро снизился на 15,35 копейки.