Российские рыбаки завершили мойвенную путину с 30% приростом выловаСо 2 апреля по 18 мая «Поезд здоровья» посетит около 30 населенных пунктов Мурманской области
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика04.04.18 10:25

Доллар укрепляется в начале дня

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром перед публикацией недельных данных Минэнерго США о запасах и добыче «чёрного золота» в стране, а также на фоне аналогичных опубликованных данных от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов ожидают, что Минэнерго США в среду сообщит о росте коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 30 марта, на 246 тысяч баррелей до 430,1 миллиона баррелей.

В то же время инвесторы оценивают неоднозначные данные от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 30 марта сократились на 3,28 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали роста на 246 тысяч баррелей. Неделей ранее, по данным организации, запасы выросли на 5,321 миллиона баррелей. При этом запасы бензина за минувшую неделю, по данным API, выросли на 1,1 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых отношений между США и Китаем. Так, ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

«Торговые споры продолжают оказывать негативное давление на рынки, особенно на сырьевые товары с циклической динамикой котировок. Несмотря на устойчивый рост мировой экономики, мы отмечаем высокие риски в сырьевом секторе на фоне падения настроений и перспективы фиксации прибыли инвесторами. Это особенно касается рынков нефти и металлов», - считает глава исследований сырьевых рынков «Julius Baer» Норберт Рюкер.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,6712 рубля. По отношению к последней сделке 3 апреля доллар вырос на 10,12 копейки. К официальному курсу американская валюта подорожала на 13,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра»  по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 5,05 копейки и составил 70,7055 рубля. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро снизился на 21,52 копейки.

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочём мусор, узнаем скоро
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
27.03.18: Работа чиновников в правительстве должна оплачиваться, как у менеджеров в больших корпорациях, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. В Сингапуре эта мера помогла снизить коррупцию, заметил он. А в России эта мера сработает?Проголосовало: 329 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Сергей
03.04.18 16:44
Хорошо бы писать дату новости. А то трудно угадать в каком году это случилось. И вопрос - карьер Центрального рудника ещё работает? *** У каждого сообщения на сайте есть дата размещения (день, мес
Комментарий к новости:Рудники Центральный и Расвумчоррский АО «Апатит» перевели под «одну крышу»
Виктор Ушаков
01.04.18 14:23
Служил на Б-21 (821) в Полярном 67-69 год Неужели разрежут?
Комментарий к новости:«Объединённые Полярным» - необычная выставка скоро откроется в музее
MotoRin
29.03.18 07:06
Зашевелилась чиновничья рать, жопу свою защищая. Большие деньги получать и не за что не отвечать конечно хорошо, да вот глупые людишки в развлекательном центре выход запасной не нашли, приходится тепе
Комментарий к новости:В Мурманской области идёт тотальная проверка систем безопасности в местах массового пребывания граждан
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире13:00«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиБелокочанная капуста и картофель «радуют» северян ростом цен-PRO ВалютуДоллар укрепляется в начале дня-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыОткрытости организаций коммунального комплекса будет больше
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика