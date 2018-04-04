Доллар укрепляется в начале дня

Мировые цены на нефть снижаются сегодня утром перед публикацией недельных данных Минэнерго США о запасах и добыче «чёрного золота» в стране, а также на фоне аналогичных опубликованных данных от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Участники торгов ожидают, что Минэнерго США в среду сообщит о росте коммерческих запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 30 марта, на 246 тысяч баррелей до 430,1 миллиона баррелей.

В то же время инвесторы оценивают неоднозначные данные от Американского института нефти (API), который сообщил, что запасы нефти в США за неделю к 30 марта сократились на 3,28 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали роста на 246 тысяч баррелей. Неделей ранее, по данным организации, запасы выросли на 5,321 миллиона баррелей. При этом запасы бензина за минувшую неделю, по данным API, выросли на 1,1 миллиона баррелей.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых отношений между США и Китаем. Так, ранее в среду США опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут быть введены импортные пошлины как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

«Торговые споры продолжают оказывать негативное давление на рынки, особенно на сырьевые товары с циклической динамикой котировок. Несмотря на устойчивый рост мировой экономики, мы отмечаем высокие риски в сырьевом секторе на фоне падения настроений и перспективы фиксации прибыли инвесторами. Это особенно касается рынков нефти и металлов», - считает глава исследований сырьевых рынков «Julius Baer» Норберт Рюкер.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 57,6712 рубля. По отношению к последней сделке 3 апреля доллар вырос на 10,12 копейки. К официальному курсу американская валюта подорожала на 13,37 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 5,05 копейки и составил 70,7055 рубля. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, евро снизился на 21,52 копейки.