Доллар в начале торгов снижается

Цены на нефть снижаются сегодня утром на фоне данных Американского института нефти (API) о росте запасов в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

По данным API, за неделю, завершившуюся 25 мая, запасы нефти в США увеличились на 1,001 миллиона баррелей, при этом аналитики ожидали более значительного роста — на 2,214 миллиона. Неделей ранее институт сообщал о снижении запасов в стране на 1,3 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю сократились на 1,682 миллиона баррелей, дистиллятов — увеличились на 1,466 миллиона. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 132 тысячи баррелей.

Стоимость нефти в четверг корректируется после роста примерно на 3% накануне на фоне сообщения агентства Рейтер о том, что страны ОПЕК+ удовлетворены результатами сделки по сокращению нефтедобычи и будут привержены ее условиям до конца 2018 года. При этом, по словам источника агентства, постепенное смягчение условий сделки в текущем году не исключено — рост добычи возможен в случае физической нехватки сырья, но он будет постепенным и осторожным.

Сегодня в 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,0672 рубля. По отношению к последней сделке 30 мая доллар снизился на копейку. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 52,65 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии увеличился на 13,83 копейки и составил 72,5083 рубля. Однако к официальному курсу евро снизился на 1,28 копейки.