Мурманская область. Арктика31.12.19 12:42
Доллар в Новый год уходит при своих, а курс евро подрос почти на 4 копейки
Центральный банк России с 1 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,9057 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты не изменился.
Официальный курс евро установлен в размере 69,3777 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,71 копейки.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер.
24.12.19 14:40
Депутаты! Идите Вы на территорию рыбного порта и смотрите там, может увидите миражи города трудовой доблести?
Д.О. Вернер
23.12.19 17:13
А рядом порт ВИТИНО, который в настоящее время принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву... Интересно, губернатор знает, что порт иностранный агент?
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Вероника
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