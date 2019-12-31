Доллар в Новый год уходит при своих, а курс евро подрос почти на 4 копейки

Центральный банк России с 1 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 61,9057 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты не изменился.

Официальный курс евро установлен в размере 69,3777 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,71 копейки.