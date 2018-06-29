Доллар валится в начале дня

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику сегодня утром на фоне опасений относительно торговых разногласий между США и другими странами мира, при этом снижение ограничивают перебои с поставками сырья в разных регионах мира, свидетельствуют данные торгов.

В пятницу на рынке нефти отмечаются негативные настроения, обусловленные опасениями инвесторов относительно риска глобальной торговой войны на фоне споров США по импортным пошлинам с различными регионами мира, включая ЕС и страны Азии. Аналитики предупреждают, что торговые конфликты могут негативно отразиться на экономиках стран мира, и рынке нефти в том числе.

Трейдеры, мнение которых приводит агентство «Рейтер», полагают, что пятничное удешевление нефти частично связано с фиксацией прибыли инвесторами после роста стоимости сырья ранее на текущей неделе.

В то же время снижение цен на «чёрное золото» ограничивают перебои с поставками сырья в разных странах мира, в том числе в Канаде и Ливии, а также перспективы снижения экспорта из Ирана в свете возобновления американских санкций.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 62,6463 рубля. По отношению к последней сделке 28 июня доллар подешевел на 15,37 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 64,47 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии вырос на 28,5 копейки и составил 72,94 рубля. К официальному курсу евро снизился на 14,84 копейки.