Доллар встрепенулся

Нефть сегодня утром торгуется без единой динамики под влиянием разнонаправленных факторов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость нефти марки WTI поддерживает снижение поставок через трубопровод «Keystone» компании «TransCanada», который работал с неполной загрузкой с конца прошлого года, говорят трейдеры, которых цитирует агентство «Рейтер». Напомним, в ноябре 2017 года два участка Keystone» были закрыты после утечки 5 тысяч баррелей нефти на территории США.

При этом укрепление доллара оказывает некоторое давление на нефтяные цены, делая нефть дороже для инвесторов, владеющих другой валютой. Доллар коррекционно укрепляется после падения на прошлой неделе до минимума с декабря 2014 года.

Вместе с тем позитивное влияние на рынок оказывают усилия стран ОПЕК+ по сокращению добычи. Страны ОПЕК+ в январе выполнили соответствующее соглашение на рекордные 133% после 129% в декабре, заявил в понедельник генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо. «ОПЕК и Россия продолжают следовать (сделке - ред.) по сокращению добычи, которая истекает в конце этого года, и они уверяют рынки, что после прекращения сделки будут повышать добычу постепенно», - отмечает инвестиционный аналитик «Rivkin Securities» Уильям О'Лафлин.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 56,4676 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 12,38 копейки. К последней сделке 19 февраля доллар почти не изменился (+0,76 коп.).

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, снизился на 1,65 копейки и составил 69,8836 рубля. Относительно последней сделки предыдущей сессии евро подешевел на 17,89 копейки