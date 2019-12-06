Доллара потерял почти 10 копеек, евро окреп на 3 копейки

Центральный банк России с 7 декабря установил официальный курс доллара в размере 63,7185 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 9,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,7594 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,49 копейки.