Доля современных образцов техники и вооружения на Северном флоте превысила 60 процентов - Александр Моисеев

Командующий Северным флотом Герой России вице-адмирал Александр Моисеев заявил, что в 2020 году Северный флот продолжит оснащаться новейшими образцами техники и вооружения. Как сказал вице-адмирал, «доля новой техники и вооружения в среднем по флоту составляет порядка 60 процентов, а по отдельным позициям, как, например, бронетанковая техника, близится к 100 процентам».

Командующий Северным флотом уточнил, что «на вооружение отдельной мотострелковой бригады Северного флота в 2019 году поступило 12 зенитных ракетных комплексов «Тор-М2ДТ», более 40 модернизированных танков Т-80 БВМ, что увеличило боевую мощь соединения более чем на 8 процентов».

Северный флот также получил и успешно эксплуатирует новые корабли и суда - фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», многофункциональное судно тылового обеспечения «Эльбрус», океанографическое исследовательское судно «Янтарь», которое, кстати, сейчас выполняет задачи очередного дальнего похода.

Как сообщает пресс-служба СФ, личный состав Северного флота принимает самое активное участие в испытаниях новейших подводных лодок и кораблей. В акватории Белого проделана огромная работа по испытаниям новых подводных лодок модернизированных проектов «Борей» и «Ясень». Это ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» и многоцелевой подводный крейсер «Казань». В Баренцевом и Белом морях испытывался фрегат «Адмирал флота Касатонов».

Эти корабли пополнят состав Северного флота в ближнесрочной перспективе.