Доля высокобалльных работ по результатам ЕГЭ-2018 растёт

Продолжается основной период экзаменационной кампании 2018 года. 18 июня государственная экзаменационная комиссия Мурманской области утвердила результаты по химии и истории.

Доля выскобалльных работ по химии увеличилась на 6,85 %, три выпускника получили максимальный балл за работу: Синица Александр, выпускник гимназия № 2, г . Мурманск, Маляревич Антон, выпускник школы № 22, г . Оленегорск, Исаков Иван, выпускник школы № 10, г . Кандалакша.

Доля высокобалльных работ по истории также растёт. Нитюк Анна, выпускница гимназии № 1 г . Североморск, выполнила работу на 100 баллов.

«Наши выпускники всегда показывают достаточно высокие результаты. На сегодняшний день в регионе 6 работ написаны на 100 баллов: по 1 – по информатике и ИКТ, по истории и по географии, 3 – по химии. География выпускников, добившихся таких высоких результатов, включает не только Мурманск, но и Североморск, Оленегорск, Кандалакшу, Ковдор», - отметила министр образования и науки Мурманской области Наталия Карпенко.

На этой неделе выпускникам еще предстоит сдать экзамены по иностранным языкам (письменная часть), биологии, литературе и физике. С 22 июня начнутся резервные дни. Резервные дни предусмотрены для сдачи всех предметов для участников основного периода, которые выбрали предметы, ЕГЭ по которым проводился в основной срок в один и тот же день, а также те, кто пропустил экзамены по уважительной причине, подтвержденной документально.