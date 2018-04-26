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Мурманская область. Арктика26.04.18 15:17

Доля жителей Мурманской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла практически до 36,5%

Доля жителей Мурманской области, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла практически до 36,5%. Такие данные в своём отчёте о результатах деятельности областного правительства за 2017 год привела губернатор Марина Ковтун.

Говоря о проделанной работе по развитию спортивной инфраструктуры, Марина Ковтун сообщила, что в прошлом году завершен капитальный ремонт действующих спортивных сооружений в Апатитах, Оленегорске и Ловозере. Для занятий спортом и сдачи норм комплекса ГТО установлены спортивные площадки в Ковдоре, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Заполярном и Ловозере. Центры тестирования по сдаче норм ГТО открыты во всех муниципальных образованиях. В сельских школах отремонтировано девять спортзалов и оборудовано 11 школьных спортивных площадок.

Реализуя политику социально ответственного бизнеса, в развитие спортивной инфраструктуры активно вкладывают средства промышленные предприятия.

Так, при участии компании «Норникель» в Мончегорске создана универсальная спортплощадка. При поддержке компании «Роснефть» завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в жилом районе Мурманска Росляково.

Росту числа любителей физкультуры и спорта способствует проведение массовых спортивных мероприятий. В прошлом году состоялось 60 таких мероприятий – в два раза больше, чем годом ранее.

«Всё перечисленное позволило увеличить долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до практически 36,5%. Тогда как в 2016 году это показатель составлял 32,5%, а несколькими годами ранее – не достигал и 13%», – подчеркнула Марина Ковтун.

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