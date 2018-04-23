Должник спрятал арестованный автомобиль

В октябре 2017 года судебным приставом отдела судебных приставов города Кировска в рамках исполнительного производства о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка, по которому долг составил 160 тысяч рублей, был наложен арест на автомобиль AUDI 2000 г.в., принадлежащий должнику, с предварительной оценкой, равной сумме долга.

Автомобиль был передан на ответственное хранение должнику без права пользования. Хранитель был письменно предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества, подвергнутого описи и аресту.

Вскоре в Кировский городской суд поступило заявление от третьего лица об исключении автомобиля из акта описи и ареста. Заинтересованное лицо ссылалось на то, что данное транспортное средство было ему продано должником еще до наложения ареста. В ходе судебного разбирательства судебный пристав доказал, что представленный суду договор купли-продажи автомобиля является фиктивным. В связи с этим заявление оставлено судом без удовлетворения.

После судебных разбирательств должнику было вручено под роспись требование о проверке сохранности арестованного имущества. Но мужчина не явился к назначенному месту совершения исполнительных действий, а также и арестованного автомобиля на месте хранения не оказалось.

В ходе проверки было установлено, что должник, желая избежать передачи указанного имущества для последующей его реализации, изменил место хранения данного имущества, о чем приставу не сообщил. Таким образом он совершил сокрытие арестованного имущества. В результате противоправных действий должника в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.312 УК РФ.