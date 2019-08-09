Должникам бой! В Мурманской области проходят совместные рейды судебных приставов и налоговиков

Для повышения эффективности взыскания задолженности по обязательным платежам Управлением ФССП России по Мурманской области и Межрайонной ИФНС России № 9 по Мурманской области проводятся совместные выездные рейды структурных подразделений, а также организована совместная работа по осуществлению мероприятий по месту нахождения должников, имеющих контрольно-кассовую технику.

В период с июня по июль 2019 проведены 20 совместных рейдовых мероприятий ОСП Ленинского и Октябрьского округов Мурманска и Межрайонной ИФНС России № 9 по Мурманской области на территории Мурманска, а также Кольского района.

Например, по исполнительному производству о взыскании страховых взносов в фонды медицинского и пенсионного страхования, а также других видов налогов был произведён арест имущества индивидуального предпринимателя на общую сумму около 190 тысяч рублей. Длительное время индивидуальный предприниматель уклонялся от исполнения требований судебного пристава-исполнителя, однако, продолжал осуществлять предпринимательскую деятельность по продаже одежды в торговом центре. В ходе рейда было принято решение о наложении ареста на кассовое оборудование и товары, принадлежащие должнику. В ходе реализации вышеуказанных мероприятий должник был вынужден оплатить по возбужденному исполнительному производству денежные средства в сумме более 100 тысяч рублей на расчётный счёт УФССП России по Мурманской области.

В Кольском районе Мурманской области и Ленинском округе Мурманска другой индивидуальный предприниматель осуществлял торгово-закупочную деятельность через свои продовольственные магазины. При этом не исполнял обязанность по уплате налога, и уклонялся от исполнения требований судебного пристава-исполнителя на сумму около 32 тысяч рублей. В ходе рейда было установлено наличие денежных средств в кассе магазинов предпринимателя. При составлении акта совершения исполнительных действий в отношении наличных денежных средств, находящихся в кассе магазинов, индивидуальный предприниматель вынужден был принять решение в добровольном порядке погасить имеющуюся задолженность по исполнительному производству, путем перевода денежных средств на расчетный счет УФССП России по Мурманской области.