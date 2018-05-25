Должникам за ЖКУ, проживающим по соцнайму, напомнят об ответственности

Северяне, проживающие в муниципальных квартирах, в ближайшее время получат претензионные письма от теплоснабжающей компании АО «МЭС». За отопление и горячее водоснабжение они не рассчитывались больше полугода. Перечень «долговых» адресов ресурсники также направят в администрации населенных пунктов.

Как сообщает Анна Малахова, главный специалист отдела по связям с общественностью АО «МЭС», практика показывает, что большинство северян накапливает долги не избирательно, а за все коммунальные услуги. Поэтому крупные неплатежи за отопление «выдают» тех, кто систематически нарушает договор социального найма. А это, в свою очередь, веская причина для подачи иска в суд со стороны администрации.

Данную работу энергетики ведут непрерывно, однако массовых выселений не предвидят. Как правило, достаточно самих претензионных писем: многие рассчитываются по долгам на следующий же день после получения. Однако прецеденты по области всёже есть, особенно в закрытых военных гарнизонах, где большая часть жилфонда – муниципальная. В связи с этим специалисты АО «МЭС» просят должников не откладывать квитанции в «долгий ящик», а в случае нехватки средств - обратиться за рассрочкой долга. Телефон для справок 8 800 250 88 51 (call-центр по работе с населением, звонок бесплатный для всех жителей области).