Должники будут жить при лучине - «АтомЭнергоСбыт»

Не успела осень вступить в свои права на Кольском полуострове, как АО «АтомЭнергоСбыт» предупреждает северян-потребителей услуг гарантированного поставщика электроэнергии о порядке введения ограничения энергоснабжения в связи с накоплением задолженности.

Под неполной оплатой понимается наличие задолженности в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу.

Неоплата электроснабжения чревата неприятными для потребителя последствиями: от начисления пеней за просрочку платежа до ареста имущества и введения ограничения режима потребления. При этом, в случае введения ограничения собственник несёт дополнительные расходы на оплату услуг отключения и повторного подключения в сумме до 3 тысяч рублей.

Поставщик или исполнитель коммунальных услуг может ввести ограничение после уведомления должника. Уведомление возможно направить разными способами вплоть до размещения информации на квитанции за услуги электроснабжения или телефонного звонка с записью разговора. С момента уведомления у потребителя есть 20 дней на оплату задолженности.

Важно отметить, что самостоятельное подключение услуг грозит привлечением к административной ответственности и штрафом.