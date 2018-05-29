Должники довели – для их поиска хотят привлечь уголовный розыск

Минюст РФ вынес на общественное обсуждение проект приказа, расширяющего взаимодействие судебных приставов с полицией. Новый проект приказа позволит приставам чаще обращаться к полиции за помощью.

Как пишет «Российская газета», судебные приставы смогут направлять поручения в органы внутренних дел провести оперативно-разыскные мероприятия по установлению мест нахождения подозреваемых или обвиняемых. Сыщики уголовного розыска могут подключиться к работе, когда в отношении должника возбуждено уголовное дело. По некоторым статьям приставы расследуют дела самостоятельно.

Судебные приставы вправе объявлять человека в розыск. Однако права заниматься оперативно-разыскной деятельностью у них нет.

Несколько лет назад серьёзно обсуждался вопрос, не предоставить ли право Федеральной службе судебных приставов на секретную работу. Победило мнение, что не стоит расширять число ведомств, владеющих такими полномочиями. А в том случае, когда для поиска должников надо использовать какие-то методы из законного арсенала спецслужб, судебные приставы могут привлечь полицию.

Как пояснили в МВД, ведомство будет оказывать полное содействие Федеральной службе судебных приставов в рамках, установленных законодателем. Ничего из ряда вон выходящего в таком взаимодействии нет: на языке специалистов это называется оперативным сопровождением уголовного дела.

В рамках этой работы оперативники уголовного розыска могут выполнять и поручения следователей из других ведомств, например, Следственного комитета. Точно так же будет строится и взаимодействие со службой судебных приставов. Есть возбужденное уголовное дело, есть поручение дознавателя - все, сыщики приступят к работе. Кроме того, специалисты обращают внимание, что у приставов и полиции давно налажены совместные контакты.

Например, ФССП и ГАИ проводят совместные рейды на дорогах в поисках должников. Пристав не вправе остановить автомобиль. Вместе с полицией проводятся рейды и на общественном транспорте, например, в электричках.