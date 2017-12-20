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Мурманская область. Арктика20.12.17 07:35

Должники по имущественным налогам перед Новым годом получат «поздравления» от ИФНС

1 декабря  истёк срок уплаты имущественных налогов физическими лицами за 2016 год. По состоянию на 12 декабря,  по данным Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области, налогоплательщиками городов Апатиты и Кировск уплачено всего 73,2 млн рублей, в том числе: налога на имущество физических лиц 40,1 млн рублей, что составляет 78% от исчисленной к уплате сумме, транспортного налога – 29,4 млн рублей или 79,5%, земельного – 3,7 млн рублей или 71,6%.

При этом более 16 тысяч плательщиков имущественных налогов в Апатитах и Кировске не исполнили обязанность по уплате налоговых платежей, к которым, начиная со 2 декабря 2017 г. за каждый день просрочки уплаты на сумму долга будет начисляться пени в размере 1/300 от ставки рефинансирования, установленной Центральным банком. Как сообщает ИФНС, к должникам начинают применяться меры принудительного взыскания.

Первой такой мерой является направление должникам требований о погашении задолженности. До конца декабря 2017 в адрес должников, у которых размер задолженности по имущественным налогам превышает 3000 рублей, будет направлено около 3 тысяч  требований об уплате налогов.

В случае если должник добровольно в срок, указанный в требовании задолженность не погасит, либо не обратится в налоговую инспекцию для урегулирования вопроса о суммах исчисленных налогов (например, для представления заявления на льготы), налоговые органы обращаются в суд с заявлением о выдаче судебных приказов о взыскании сумм задолженности в принудительном порядке. Рассмотрение таких дел в суде осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ в упрощенном порядке без вызова сторон.

На основании вынесенных судебных приказов Служба судебных приставов принимает меры по принудительному взысканию сумм задолженности. Для должника это будет также означать, что помимо непосредственно суммы задолженности, с него еще будет дополнительно удержано 7% от этой суммы в виде исполнительского сбора. Необходимо также учитывать, что в рамках исполнительного производства судебные приставы вправе налагать ограничения на выезд должника за пределы Российской Федерации, производить взыскание задолженности из заработной платы, с банковских счетов должника, а также за счет реализации его имущества. 

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