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Мурманская область. Арктика10.07.18 12:15

Должников поможет «стричь» бухгалтерия

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, повышающий до 100 тысяч рублей планку долга, когда исполнительный лист можно принести на работу должника, минуя судебных приставов.

Правило будет действовать для тех ситуаций, когда у должника есть легальная работа, и он ни от кого не скрывается. Тогда достаточно будет прийти в бухгалтерию предприятия, где работает должник, и отдать им исполнительный лист, пишет «Российская газета». Дальше с зарплаты должников будут взыскиваться периодические платежи в счёт погашения долга.

Сегодня максимальная сумма, когда возможен упрощенный вариант, - 25 тысяч рублей. Если сумма даже на рубль выше, надо уже идти к судебным приставам. Но они, скорее всего, точно так же перешлют документ в бухгалтерию.

Как сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в 2017 году, по данным Федеральной службы судебных приставов, на рабочие места должников было направлено 486,7 тысячи копий исполнительных листов на общую сумму 7,9 млрд рублей.

На начало нынешнего года в ФССП на исполнении находилось 4,5 млн исполнительных производств с суммами взыскания 25 -100 тысяч рублей. Из них практически в каждом четвертом деле копии были направлены на рабочие места должников для удержания периодических платежей.

По словам Владимира Груздева, предлагаемые меры позволят снизить нагрузку с судебных приставов.

В свою очередь, адвокат Виктория Данильченко полагает, что на практике данная инициатива поможет ускорить процедуру возврата денежных средств по решению суда.

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