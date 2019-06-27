Должностному лицу МТЭЦ штраф придётся платить

Постановление о привлечении должностного лица ПАО «Мурманская ТЭЦ» к административной ответственности оставлено судом без изменения.

Напомним, Мурманской межрайонной природоохранной прокуратурой была проведена проверка исполнения ПАО «Мурманская ТЭЦ» требований федерального законодательства об охране вод, во время которой было установлено, что удаление жидких коммунальных отходов, образующихся от Восточной котельной ПАО «Мурманская ТЭЦ», производилось обществом с нарушением требований ч. 2 ст. 11 федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ, п.п. 6.10.1 - 6.10.3 СП 32.13330.2012 «СНИП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», пп. «а» п. 113 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

По выявленным нарушениям природоохранным прокурором в отношении должностного лица ПАО «Мурманская ТЭЦ» возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами).

По результатам рассмотрения дела постановлением старшего государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды Балтийско-Арктического морского управления Росприроднадзора от 16.04.2019 главный инженер ПАО «Мурманская ТЭЦ» привлечен к административной ответственности, наложен административный штраф в размере 10 тысяч рублей.

Не согласившись с указанным постановлением должностное лицо общества обжаловало принятое по делу решение.

Решением Первомайского районного суда г. Мурманска в удовлетворении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении отказано.